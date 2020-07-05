Пресс-служба клуба Локомотив-Кубань объявила о переходе в команду американского защитника Джордана Кроуфорда. 31-летний баскетболист подписал соглашение с краснодарцами, рассчитанное на один год.

Пресс-служба клуба "Локомотив-Кубань" объявила о переходе в команду американского защитника Джордана Кроуфорда. 31-летний баскетболист подписал соглашение с краснодарцами, рассчитанное на один год.Последним клубом Кроуфорда был немецкий "Бамберг", в который он перешел в феврале 2020 года. На счету Джордана шесть матчей в чемпионате Германии, в которых он набрал в среднем за игру 15.7 очков, 2.8 подборов и 3.2 передачи.