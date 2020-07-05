Обвинения США в адрес России в проведении подземных испытаний ядерного оружия ожидаемо не подкреплены какими-либо доказательствами.

Обвинения США в адрес России в проведении подземных испытаний ядерного оружия ожидаемо не подкреплены какими-либо доказательствами. Об этом заявили в субботу в российском внешнеполитическом ведомстве.В сообщении МИД РФ указывается, что американцы не могут сообщить о предполагаемых ядерных экспериментах в 2019 году вообще ничего. Россия отвергает обвинения в несоблюдении договора об ограничении подземных испытаний ядерного оружия и не обязана следовать американским стандартам "нулевой мощности"​​​, отметили российское дипломаты.По мнению Москвы, очередным вбросом Вашингтон пытается отвлечь внимание мирового сообщества от своего отказа подписать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Отказ США ратифицировать договор поставила его на грань полного развала, заключили в МИД.