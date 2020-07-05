Один погибший и не менее двух пострадавших – в районе Каширского шоссе на МКАД произошла серьезная авария. По предварительным данным, фургон врезался в легковушку, двигавшуюся задним ходом по крайней правой полосе.

Сотрудники полиции перекрыли движение на Московской кольцевой автомобильной дороге в районе Каширского шоссе, чтобы дать возможность приземлиться медицинскому вертолету, прилетевшему для эвакуации пострадавших в серьезной аварии.Как сообщают СМИ, утром в воскресенье, 5 июля, на МКАД столкнулись фургон и легковой автомобиль. В результате инцидента четыре человека получили травмы различной степени тяжести, один из пострадавших скончался.Отметим, что пресс-служба столичной Госавтоинспекции приводит несколько иные данные по количеству травмированных – по версии правоохранителей, жертвой аварии стал один человек, еще двое, в том числе – ребенок, пострадали.По данным полицейских, столкновение произошло в тот момент, когда легковушка двигалась задним ходом по крайней правой полосе.