Главный поединок очередного турнира ведущей американской лиги смешанных единоборств UFC, который пройдет 11 в Абу-Даби, не состоится вовсе или же в нем пройдет замена одного из участников. Претендент на титул в полусреднем весе бразилец Гилберт Бернс сдал положительный тест на коронавирус.

Главный поединок очередного турнира ведущей американской лиги смешанных единоборств UFC, который пройдет 11 в Абу-Даби, не состоится вовсе или же в нем пройдет замена одного из участников. Претендент на титул в полусреднем весе бразилец Гилберт Бернс сдал положительный тест на коронавирус.Бернс готовился в Лас-Вегасе и перед вылетом в Абу-Даби, где он должен был провести чемпионский поединок против Камару Усмана, у бразильского мастера ММА обнаружили коронавирус. Также зараженными оказались два его секунданта – брат Герберт и тренер Грэг Джонс.После этого Бернс не вылетел из США, также как и Усман, сообщает MMA Junkie. Бой, скорее всего, будет перенесен с UFC 251 на более поздний срок. Однако Камару может и выйти на помост, потому что, по данным инсайдеров, желание драться с ним на недельном уведомлении выразил другой топовый полусредневес UFC Хорхе Масвидаль. Об этом сообщил менеджер бойца Абрахам Кава.