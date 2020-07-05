05.07.2020

2020-07-05 16:40:03

Многодетная мама из Ковровского района поделилась секретом латвийского хлеба

Ароматный, пряный прибалтийский хлеб пекут в Ковровском районе. У него необычный вкус за счет большого количества приправ. Многодетная мама Татьяна Мочалова печет хлеб уже несколько лет. Рецептом она поделилась и с Катериной Тамановой.

Латвийский хлеб - кисло-сладкий, рассказывает Татьяна Мочалова. Покупать хлеб в магазине она перестала давно - быстро портится, а вкус уступает домашнему. Прошла курсы в интернете, и теперь каждый день балует семью домашним хлебом, его может приготовить каждый. А семья немаленькая, трое детей.

- Закваска ржаная, так же необходима закваска ржаная цельно-зерновая, мука пшеничная, соль гималайская, сахар тростниковый тмин, экстракт солодовый и сухофрукты.

Приготовление хлеба - процесс небыстрый, но интересный, говорит Татьяна. Несколько дней на закваску, потом - замешивание. Главное - качественные ингредиенты. С латвийским хлебом можно и поэкспериментировать: добавить сухофруктов, украсить семечками. Тесто получается тугое, месить его лучше руками, советует хозяйка.

- Я пробовала месить его в планетарном миксере, но из-за того, что оно такое вязкое, когда добавляешь сухофрукты, они сбиваются в один ком. Он такой живой этот хлеб, месишь его руками, голова светлее становится, мысли плохие все уходят.

После замеса - период ферментации. Тесто поднимается от трех до пяти часов, в зависимости от температуры в доме. Готовое тесто похоже на губку. Из него легко формировать буханки.

- Как обои клеят на стену, так и мы складываем, запечатываем край к краю.

После этого хлебу нужно "полежать" час, только потом он отправляется в духовку. И здесь свои секреты, делится Татьяна. Сначала выпекать при высокой температуре, потом открыть духовку, чтобы выпустить жар. И выпекать при более низкой. Кроме латвийского хлеба, хозяйка печет еще гречишный, полбяной, и с семенами чиа. Но кисло-сладкий - самый любимый и практичный, ведь такой хлеб в холодильнике может храниться до полугода и не потерять ни вкуса, ни полезных свойств.

Екатерина Таманова, Андрей Синягин

«Вести-Владимир»