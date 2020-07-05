Москва удивлена реакцией британского МИД, о неприемлемости выхода России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, говорится в заявлении МИД. В опубликованном документе напоминается, что участие в механизме носило добровольный характер.

Москва удивлена реакцией британского МИД, о "неприемлемости" выхода России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, говорится в заявлении МИД. В опубликованном документе напоминается, что участие в механизме носило добровольный характер.Механизм ООН по деконфликтингу гражданских объектов в Сирии создан в 2014 году. Руководящий документ не является юридически обязывающим инструментом, участие в нем носит добровольный характер. С учетом вышесказанного некоторые заявления вызывают удивление. В частности, высказывание главы МИД Великобритании о том, что "выход России ... является неоправданным и неприемлемым, нарушает нормы международного гуманитарного права". При этом высказывание принадлежит представителю страны, вооруженные силы которой нанесли более 4,5тысячи воздушных ударов по территории Сирии и Ирака.Это лишний раз подтверждает откровенную политизацию сирийского гуманитарного досье и неприкрытое желание использовать его в целях, далеких от реальной заботы о мирных людях, заключили в российском МИД.Москва не раз выступала с критикой работы механизма уведомления о гуманитарных объектах и передвижениях на территории Сирии и объявила ООН, что прекращает участие в нем.