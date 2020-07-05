В России за последние сутки выявлено 6 736 новых случаев коронавируса COVID-19 в 84 регионах. Полностью выздоровел за сутки 3 871 человек, зафиксировано 134 летальных исхода.

В России за последние сутки выявлено 6 736 новых случаев коронавируса COVID-19 в 84 регионах. Полностью выздоровел за сутки 3 871 человек, зафиксировано 134 летальных исхода.Регионами-лидерами по количеству новых заболевших за сутки стали Москва — 650 человек, Московская область — 287, Санкт-Петербург — 275, Ханты-Мансийский АО — 272, и Свердловская область — 266. У 29,8 процентов зараженных не было клинических проявлений болезни.Всего на 5 июля в России выявлен 681 251 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 10 161 летальный исход, выздоровели 450 750 человек, сообщил официальный телеграм-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.Уже 10 дней в России выявляют менее 7 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки. Шесть дней суточный рост не превышает одного процента.Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России по данным на 5 июля составил 1. Он показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. В Москве этот показатель сегодня находится на отметке 0,93, с 4 июня коэффициент распространения инфекции в столице находится ниже 1.Накануне вечером сообщалось, что в Москве за минувшие сутки умерли еще 24 пациента с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в столице увеличилось до 3 953.