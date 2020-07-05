Прокуратура Красноярского края организовала проверку обстоятельств разрушения туристического лагеря на берегу озера Маслеево в Дзержинском районе. Там поздно ночью 5 июля сильный ветер повалил огромные сосны прямо на палатки, где спали сотни людей.

Прокуратура Красноярского края организовала проверку обстоятельств разрушения туристического лагеря на берегу озера Маслеево в Дзержинском районе. Там поздно ночью 5 июля сильный ветер повалил огромные сосны прямо на палатки, где спали сотни людей.В результате один человек погиб, еще пятеро пострадали, среди травмированных — 14-летний подросток. Также были повреждены несколько автомобилей, часть из них восстановить уже не удастся.Проверка организована по поручению прокурора Красноярского края, сообщается на сайте ведомства. Предстоит установить причины и условия случившегося, дать оценку действиям уполномоченных органов.Во время грозы ветром было повалено более десятка деревьев, передает ТАСС. Погибла женщина 1986 года рождения, пострадавшие госпитализированы. По данным Минздрава края, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, двое в среднем, а еще двое — в легком.По данным краевого агентства ГО и ЧС, в палаточном лагере на берегу озера находились 240 человек, 80 автомобилей и 70 палаток. Деревьями завалило 10 палаток, около 20 машин были повреждены.