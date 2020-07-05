Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах аварии с участием поезда и легкового автомобиля, за рулем которого находилась нетрезвая женщина, решившая прокатить своих знакомых после совместного распития алкогольных напитков.

Опубликованы кадры, сделанные членом локомотивной бригады грузового поезда, протаранившего легковой автомобиль на перегоне между станциями Новокузнецк и Зеньково в Кемеровской области.Как сообщили в полиции, вечером в минувший четверг, 2 июля, после употребления спиртных напитков 27-летняя местная жительница решила прокатить на машине своих знакомых – 29-летнего мужчину, которому и принадлежало транспортное средство, и женщину 24 лет.Компания отправилась кататься вдоль железной дороги, но в какой-то момент водитель не справился с управлением и ВАЗ-2106 застрял на рельсах, где в него и врезался состав.Машинист заметил помеху на путях и применил экстренное торможение, однако ему не хватило дистанции для полной остановки поезда. Для устранения последствий ЧП железнодорожникам потребовался один час.В результате инцидента никто не пострадал, по факту аварии проводится доследственная проверка.