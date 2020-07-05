Причиной пожара в старинной церкви под Томском, по предварительным данным, мог стать удар молнии. Об этом сообщили местные власти. Днем 4 июля в селе Зоркальцево загорелся бревенчатый храм позапрошлого века. Как отметили в МЧС, огонь полностью уничтожил постройку.

Причиной пожара в старинной церкви под Томском, по предварительным данным, мог стать удар молнии. Об этом сообщили местные власти. Днем 4 июля в селе Зоркальцево загорелся бревенчатый храм позапрошлого века. Как отметили в МЧС, огонь полностью уничтожил постройку.Как говорят очевидцы, возгорание произошло от удара молнии, причем, что характерно, молния ударила не в крест, как это происходит обычно, а в основание крыши. Из-за того что церковь восстановлена недавно, бревна еще не успели "усесться", и создалась тяга. Из-за этого огонь распространился очень быстро, и здание загорелось буквально за несколько минут.Пожарные приехали в течение 20 минут, но потушить церковь было уже невозможно. Очевидцы помогали тушить соседние здания. Чтобы и на них не распространился огонь, они обливали здания водой, а некоторые даже успели помочь вынести ценные вещи.Сейчас пожарные уже завершают тушение. Кое-где еще сохраняется огонь, но в целом большинство конструкций рухнуло. Сейчас опасности нет. Сообщается, что никто не пострадал. Соседние дома также не подверглись огню."В 14:34 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании храма в поселке Зоркальцево. На момент прибытия храм был полностью охвачен огнем, угроза распространения на соседние жилые дома и строения. В тушении пожара было задействовано более 10 единиц пожарной техники и свыше 30 человек личного состава. Пожар ликвидирован на площади 250 квадратных метров", — информирует начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Томской области Вячеслав Худин.Само место, где стояла церковь, были выбрано не случайно — здесь еще в XIX веке проводились работы по восстановлению храма. Церковь просуществовала примерно век, потом, после прихода советской власти, здание перешло под власть Советов, и там располагался Дом культуры.После этого долгое время здание пустовало, было разрушено, и буквально десять лет назад его восстановили. Работы шли около пяти лет. И в 2020 году, не простояв даже десятилетия, церковь вновь загорелась. И сейчас жители планируют ее вновь восстановить.