Тегеран не удовлетворен тем, как справляются со своими обязательствами европейские участники Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Иран считает необходимым рассмотреть этот вопрос на уровне Совместной комиссии в рамках механизма разрешения споров в соответствии с параграфом 36 СВПД.

Тегеран не удовлетворен тем, как справляются со своими обязательствами европейские участники Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Иран считает необходимым рассмотреть этот вопрос на уровне Совместной комиссии в рамках механизма разрешения споров в соответствии с параграфом 36 СВПД.Накануне Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уведомил нынешних участников СВПД о соответствующем обращении министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа. Обращение Ирана в Совместную комиссию СВПД прокомментировали в МИД России. Комментарий Департамента информации и печати МИД размещен на сайте ведомства.Принципиальная позиция Москвы — в том, что все возникающие в ходе реализации СВПД вопросы должны урегулироваться в рамках Совместной комиссии, отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве. При этом, подчеркивает МИД, лучше не прибегать к чрезвычайным мерам и не загонять процесс поиска развязок в искусственный цейтнот.Исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранской ядерной программы Иран и еще шесть стран (Россия, США, Китай, Германия, Франция и Великобритания) достигли в июле 2015 года. Тогда стороны заключили Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого полностью снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза.Предусматривалось, в частности, снятие оружейного эмбарго с Ирана в течение пяти лет. Однако в мае 2018 года США заявили об одностороннем выходе из СВПД и восстановлении жестких санкций против Ирана.С того момента СВПД постоянно подвергается различным стрессам, говорят в МИД РФ. При этом, несмотря на все трудности и разногласия, оставшимся участникам СВПД до сих пор удавалось не терять общий язык и единое понимание уникальности и безальтернативности ядерной сделки.Позиция Москвы не поменялась с января этого года, когда Германия, Франция и Великобритания сами безуспешно пытались привести в действие механизм разрешения споров, прописанный в параграфе 36 СВПД. На Смоленской площади призывают партнеров России по иранской ядерной сделке не создавать новых препятствий на общем пути и продолжать совместную работу по сохранению СВПД, воздерживаясь от сведения политических счетов.