С борта Международной космической станции сфотографировали ярчайшую за последние семь лет комету. Снимки сделал российский космонавт Иван Вагнер.

С борта Международной космической станции сфотографировали ярчайшую за последние семь лет комету. Снимки сделал российский космонавт Иван Вагнер.В ближайшие дни комету будет видно с Земли — в предутреннем небе низко над северо-восточным горизонтом.Небесное тело открыли весной этого года с помощью американского инфракрасного космического телескопа NEOWISE.Помимо кометы, на фотографиях Вагнера можно увидеть еще одно редкое явление — серебристые облака. Они возникают в атмосфере Земли на высоте более 80 километров. Такие облака изредка можно увидеть в глубоких сумерках, когда их подсвечивает зашедшее солнце, сообщает телеканал "Россия 24".