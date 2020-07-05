Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен в финальной серии онлайн-турнира Chessable Masters оказался сильнее Аниша Гири и завоевал главный приз соревнований. Во второй день норвежец взял верх над представителем Нидерландов со счетом 2,5:1,5, не дав сопернику шансов отыграться.

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен в финальной серии онлайн-турнира Chessable Masters оказался сильнее Аниша Гири и завоевал главный приз соревнований. Во второй день норвежец взял верх над представителем Нидерландов со счетом 2,5:1,5, не дав сопернику шансов отыграться.Напомним, что в первый день финальной серии Карлсен лишь на тай-брейке сломил сопротивление Гири. По итогам четырех партий была зафиксирована ничья.Призовой фонд турнира, в котором приняли участие 12 гроссмейстеров, составлял 150 тысяч долларов.