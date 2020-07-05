Белгородские следователи проверяют информацию о ребенке, запертом в машине на 35-градусной жаре.

Белгородские следователи проверяют информацию о ребенке, запертом в машине на 35-градусной жаре, сообщает Следственный комитет.Об инциденте правоохранители узнали из Сети. В публикации сообщалось, что 4 июля 2020 года в припаркованном на улице Некрасова в Белгороде автомобиле прохожие обнаружили запертого ребенка. На улице температура воздуха достигла 35 градусов, в запертом салон — и того выше. "Это является опасным для жизни и здоровья ребенка", — говорится в сообщении.В ходе проверки следователи установят степень вреда здоровью ребенка, а также выяснят обстоятельства произошедшего.