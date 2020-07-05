Пресс-служба испанского клуба Сельта опубликовала стартовый состав на встречу 34-го тура чемпионата Испании по футболу против Бетиса. С первых минут на поле в Виго появится российский нападающий небесных Федор Смолов.

Пресс-служба испанского клуба "Сельта" опубликовала стартовый состав на встречу 34-го тура чемпионата Испании по футболу против "Бетиса". С первых минут на поле в Виго появится российский нападающий "небесных" Федор Смолов.Вместе с ним в стартовый состав попали Бланко, Васкес, Мурильо, Араухо, Оласа, Йокушлу, Бельтран, Рафинья, Нолито и Аспас.OS NOSOS!