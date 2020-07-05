На водительской подушке безопасности автомобиля Jeep Grand Cherokee актера Михаила Ефремова найдены его пот и эпителиальные клетки. Заключение эксперта по этому вопросу представил в эфире передачи Соловьев LIVE журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

На водительской подушке безопасности автомобиля Jeep Grand Cherokee актера Михаила Ефремова найдены его пот и эпителиальные клетки. Заключение эксперта по этому вопросу представил в эфире передачи "Соловьев LIVE" журналист и телеведущий Владимир Соловьев.В документе Экспертно-криминалистического центра главка МВД РФ по городу Москве сказано, что на экспертизу предоставлены срез подушки безопасности и образец буккального эпителия Ефремова. На разрешение экспертизы были поставлены вопросы, имеется ли на представленном срезе подушки безопасности рулевого колеса кровь, и если да, то принадлежит ли она Михаилу Ефремову.Из участков предоставленного на экспертизу среза подушки безопасности делали вырезки (три фрагмента), которые помещали в микроцентрифужные пробирки и использовали для дальнейшего исследования. Согласно заключению эксперта, на двух фрагментах среза подушки безопасности обнаружены "пот, эпителиальные клетки, которые произошли от Ефремова М. О.".На третьем фрагменте среза обнаружены пот и эпителиальные клетки, определить половую принадлежность и установить генетические признаки ДНК которых, а также ответить на вопрос об их происхождении от Михаила Ефремова, не представляется возможным — вероятно, в связи с деградацией ДНК.Крови и слюны на представленном на экспертизу срезе подушки безопасности не обнаружено. Соловьев не уточнил, каким образом отчет экспертов оказался в его распоряжении, сославшись на журналистскую тайну.Участвовавший в беседе адвокат погибшего в ДТП водителя Александр Добровинский констатировал: наконец поставлена точка на i: за рулем автомобиля "находились не марсиане, не нечистая сила, а сам Ефремов".Ефремова обвиняют в том, что 8 июня он сел за руль пьяным и устроил аварию, в которой погиб 57 -летний курьер Сергей Захаров. Адвокат актера Эльман Пашаев на днях сделал сенсационное заявление: по его словам, на новом допросе в Главном управлении МВД Москвы Михаил Ефремов заявил, что невиновен. "То есть, данное преступление он не совершал", — уточнил Пашаев, добавив, что сам он более подробно "ничего пояснить не может". "А что касается машины, когда он говорил, что готов платить, то это потому, что там была его машина", — заявил адвокат Ефремова.