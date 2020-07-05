Отец полузащитника Краснодара Вандерсона, который также является его агентом, сообщил, что сыном интересуются несколько европейских клубов. По словам Вамберто, он уже провел переговоры с лиссабонским Спортингом.

Отец полузащитника "Краснодара" Вандерсона, который также является его агентом, сообщил, что сыном интересуются несколько европейских клубов. По словам Вамберто, он уже провел переговоры с лиссабонским "Спортингом"."Сейчас он сосредоточен на окончании сезона в России. Существует большая вероятность его перехода в другой клуб уже этим летом. У меня состоялась встреча с представителями "Спортинга", которые подтвердили свою заинтересованность в Вандерсоне", – цитирует агента футболиста "Спорт-экспресс".В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник провел за "Краснодар" 23 матча, забив в них три мяча и отдав пять голевых передач.