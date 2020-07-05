В Москве завершилась встреча 26-го тура чемпионата России по футболу между столичным Спартаком и Тамбовом. Гости, проигрывая по ходу матча дважды, сумели вырвать победу со счетом 3:2.

В Москве завершилась встреча 26-го тура чемпионата России по футболу между столичным "Спартаком" и "Тамбовом". Гости, проигрывая по ходу матча дважды, сумели вырвать победу со счетом 3:2.В первом тайме зрители увидели лишь один мяч: Зелимхан Бакаев на 36-й минуте отличился с пенальти. Все основные события произошли после перерыва. Сначала Валерий Чуперка (60-я минута) сравнял счет. Однако вскоре Джордан Ларссон вновь вывел красно-белых вперед (64-я).Тем не менее футболисты "Тамбова" не опустили руки и не только сумели сравнять счет, но и добиться итоговой победы. За гостей отличились Алексей Грицаенко (73-я) и Владимир Обухов (82-я, с пенальти)."Спартак" с 32 баллами остался шестым в турнирной таблице чемпионата России. "Тамбов" поднялся на 12-е место, набрав 28 очков.