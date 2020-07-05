Четыре человека, работавшие на строительстве торгового комплекса в Кировской области, оказались под завалами после обрушения перекрытий. По последним данным, трое пострадавших скончались. На месте ЧП ведутся работы.

Четыре человека оказались под завалами после обрушения строящегося здания в городе Зуевка Кировской области, об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.Известно, что ЧП произошло утром в воскресенье, 5 июля, на улице Свердлова, где проводились работы по возведению торгового комплекса.По данным ТАСС, в результате обрушения перекрытий на площади около 250 квадратных метров, погибли трое рабочих. Агентство отмечает, что работы велись частным инвестором на его собственной территории. Застройщик имел все необходимые документы.