Пресс-служба баскетбольного клуба УНИКС объявила о продлении контракта с главным тренером команды Димитрисом Прифтисом. 51-летний специалист подписал соглашение с казанцами, рассчитанный по системе 1+1.

Пресс-служба баскетбольного клуба УНИКС объявила о продлении контракта с главным тренером команды Димитрисом Прифтисом. 51-летний специалист подписал соглашение с казанцами, рассчитанный по системе "1+1".Греческий специалист возглавил казанскую команду летом 2017 года. Тогда Димитрис заменил на этом посту Евгения Пашутина, который тренировал клуб на протяжении трех сезонов.Под руководством Прифтиса УНИКС по ходу досрочно завершенного сезона шел на четвертом месте, а также вышел в четвертьфинал Еврокубка. До казанцев грек возглавлял "Арис" из Салоников.