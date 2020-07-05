Веселье на грани фола: ночную вечеринку, забыв про все ограничения, устроили в самом центре Санкт-Петербурга на улице Рубинштейна. Жители ставили машины прямо на тротуар, включали громкую музыку и устраивали танцы, а при общении между собой то и дело нецензурно выражались.

Веселье на грани фола: ночную вечеринку, забыв про все ограничения, устроили в самом центре Санкт-Петербурга на улице Рубинштейна. Жители ставили машины прямо на тротуар, включали громкую музыку и устраивали танцы, а при общении между собой то и дело нецензурно выражались.Полиция отреагировала: с обеих сторон улицу перекрыли грузовики ОМОНа, передает телеканал "Россия 24". Рядом по Невскому проспекту дежурили экипажи патрульно-постовой службы, наряды просили делать музыку тише и парковаться по правилам.Вечером в пятницу, 3 июля, семь полицейских получили травмы, попытавшись пресечь незаконную музыкальную вечеринку в Лондоне. Инцидент произошел в районе Уайт Сити.Стражей порядка вызвали жители окрестных домов, недовольные громкой музыкой и агрессивным поведением посетителей вечеринки. Участники вечеринки встретили правоохранителей шквалом камней и бутылок.Полицейским пришлось отступить и вызвать подкрепление, после прибытия которого они пошли на повторный штурм. Разогнать гостей вечеринки удалось только в ночь на субботу.