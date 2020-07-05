Возвращение в Германии воинской обязанности могло бы помочь решить проблему с правым экстремизмом в вооруженных силах страны, считает спецуполномоченный бундестага Ева Хегль.

Возвращение в Германии воинской обязанности могло бы помочь решить проблему с правым экстремизмом в вооруженных силах страны, считает спецуполномоченный бундестага Ева Хегль.Приостановку девять лет назад воинской повинности она назвала "огромной ошибкой". Парламентарий напомнила, что уже тогда высказывались опасения в том, что проблема правого экстремизма будет острее в профессиональной армии."В любом случае, бундесверу на пользу, когда большая часть общества какое-то время несет службу. Это также препятствует распространению в армии правого экстремизма", — приводит слова Хегль РИА Новости.Кроме того, она считает необходимым вынести на обсуждение вопрос, должна ли быть обязательной служба и для мужчин, и для женщин.Ранее из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих второй роты Отряда специального назначения бундесвера (элитный отряд немецкого спецназа) министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила о роспуске подразделения.