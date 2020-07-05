Оперативники установили личности подозреваемых в хищениях транспортных средств из подъездов многоквартирных домов.

Сотрудники полиции установили личности подозреваемых в совершении двух краж велосипедов из подъездов многоквартирных домов города Мурома.Двухколесные транспортные средства были оставлены на лестничных площадках и пристегнуты тонкими тросами, злоумышленникам ни составило большого труда их взломать.Кражи велосипедов были совершены в конце мая и середине июня текущего года, о чем владельцы имущества незамедлительно сообщили в МО МВД России «Муромский». Противоправными действиями неизвестные причинили материальный ущерб заявителям на сумму 10 и 11 тысяч рублей.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности граждан, причастных к хищениям. Ими оказались 17-летний и 35-летний безработные, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности местные жители.По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст.158 УК РФ (кража). Похищенное имущество изъято и в ближайшее время будет возвращено законным владельцам.Полицейские напоминают, но соблюдение простых правил позволит сохранить Ваше имущество или свести к минимуму совершение в отношении Вас преступления:- для парковки велосипеда выбирайте хорошо освещенные места, вблизи зданий, оборудованных камерами видеонаблюдения, либо имеющих посты охраны;- не оставляйте велосипеды в подъездах жилых домов в надежде на то, что кодовый замок или домофон помешают преступнику похитить имущество. Кражи из подъездов – самые распространенные;- не оставляйте велосипед без присмотра в местах массового скопления людей: у магазинов, на рынках, возле детских и игровых площадок;- обязательно осмотрите объект, к которому собираетесь фиксировать свой транспорт: желательно, чтобы он был стационарным или крепко зафиксированным;- фиксируйте велосипед замком, даже если отлучаетесь ненадолго. При этом выбирайте прочные велосипедные замки, которые сложнее срезать.Целесообразно сохранить документы на велосипед, а также чек, свидетельствующий о покупке. Кроме того, не лишним будет сделать фотографию транспортного средства - это окажет большую помощь в розыске, если велосипед похитят.Сотрудники полиции призывают граждан бережно и внимательно относиться к сохранности своего имущества.