Актера Виктора Проскурина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом рассказала в субботу вдова артиста Ирина Хонда.

Актера Виктора Проскурина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом рассказала в субботу вдова артиста Ирина Хонда. Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет после приступа хронической обструктивной болезни легких.Ранее сегодня на прощание с Проскуриным в Театральный институт имени Щукина пришли друзья, коллеги и почитатели таланта.Проскурин в 1973 году поступил на службу в Московский театр Ленинского комсомола к худруку Марку Захарову. Популярность актер получил после ряда театральных ролей и участию в фильмах "Большая перемена", "Выйти замуж за капитана" и других.