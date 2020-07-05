Общее число инфицированных превысило 4,5 тысячи человек.

По данным на 5 июля еще 46 человек за минувшие сутки получили подтверждение заражения COVID-19, сообщило управление Роспотребнадзора по Владимирской области.Общее количество заразившихся с начала пандемии в регионе составило 4598 человек. Во Владимире выявлено 838 случаев COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 716, в Петушинском районе - 556, в Муроме - 382, в Александровском районе - 361, в Ковровском районе - 328, Собинском - 267, Вязниковском - 221, Юрьев-Польском - 200.Справились с болезнью и выздоровели 3127 пациентов, умер 71 человек. Прирост заболевших уменьшается, так, сутками ранее в регионе коронавирус у 47 человек.