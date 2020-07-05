Научное сообщество почти единогласно сходится в том, что мир ожидает вторая волна коронавирусной инфекции. При этом повторная атака вируса может быть коварнее и страшнее первой.

Научное сообщество почти единогласно сходится в том, что мир ожидает втораяволна коронавирусной инфекции. При этом повторная атака вируса может быть коварнее истрашнее первой.Мир все еще ведет борьбу с коронавирусной чумой. В России темпы заболеванияпошли на спад, однако во многих странах инфекция продолжает бушевать в полнуюсилу. Эксперты спорят о происхождении заболевания – часть научного сообществауверяет, что коронавирус действительно пришел к человеку из животного мира,другие отстаивают версию искусственного создания смертельной заразы.Однако практически все согласны с тем, что одной волной заражениячеловечеству не обойтись. Так, экс-руководитель всемирного профсоюза врачей WMAЛеонид Эйдельман заявил, что вторая волна коронавируса обрушится на россиян в ноябре-декабре.При этом ее в значительной степени усугубит сезонная вспышка ОРВИ. Ситуацияосложнится тем, что подхвативших обычную простуду людей будет трудно отличитьот носителей коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.Напомним, на сегодняшний день число заболевших коронавирусной чумой в мирепревысило 11 миллионов. В России, по данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 5 июля, общееколичество выявленных случаев инфицирования составляет 681 251.