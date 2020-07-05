Гостевая игра столичного ЦСКА с грозненским Ахматом (4:0) стала для вратаря армейцев Игоря Акинфеева 453-й в рамках высшего российского дивизиона. Цифра не круглая, но примечательная: экс-голкипер национальной сборной вошел в тройку игроков по числу игр в премьер-лиге.

Гостевая игра столичного ЦСКА с грозненским "Ахматом" (4:0) стала для вратаря армейцев Игоря Акинфеева 453-й в рамках высшего российского дивизиона. Цифра не круглая, но примечательная: экс-голкипер национальной сборной вошел в тройку игроков по числу игр в премьер-лиге.Акинфеев делит 3-е место с экс-полузащитником "Локомотива" и сборной России Дмитрием Лоськовым. Вратарю осталось 3 матча до второй позиции, на которой стоит Сергей Семак, ныне занимающий тренерскую должность в питерском "Зените". А лидирует в этом списке бывший партнер Акинфеева по ЦСКА защитник Сергей Игнашевич – 489 матчей в премьер-лиге.