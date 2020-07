Недавно Вести в субботу цитировали статью в газете The New York Times и, к сожалению, не ошиблись, предсказав, что она станет началом новой саги.

Недавно "Вести в субботу" цитировали статью в газете The New York Times и, к сожалению, не ошиблись, предсказав, что она станет началом новой саги. Статья была посвящена тому, что некое подразделение российской военной разведки ГРУ подкупает в Афганистане боевиков-талибов, чтобы те убивали американских военных, хотя почему-то в американской газете они были названы на британский манер — "коммандос" — наверное, для флеру. С тех пор вышла уже и вторая статья. В ней названо имя афганца, который вдруг как-то неожиданно быстро обогатился, — Рахмат Азизи. В Конгрессе зазвучали требования ввести санкции лично против Путина и Шойгу. Что будет дальше? За комментариями "Вести в субботу" обратились к людям, поистине знающим. Это ветеран не военной, а политической разведки полковник Безруков, многолетний посол России в Афганистане Кабулов, сенатор Косачев и политолог Лукьянов.- Зачем российской разведке руками талибов убивать американских военных в Афганистане?- Российская разведка тут совсем ни при чем. Во-первых, талибов вообще не надо мотивировать на то, чтобы убивать американцев. Они этим занимаются 19 лет, причем совершенно бесплатно, — пояснил полковник Андрей Безруков, член президиума Совета по внешней и оборонной политике.МИД на Смоленской-Сенной — вот куда отправляемся дальше. Посол Замир Кабулов много лет возглавлял посольство РФ в Кабуле.- Я не военный эксперт, но все равно заканчивал военную кафедру. Поэтому логически рассуждаю. В Таджикистане — 201-я российская база. Она смотрит на Афганистан. В любом крупном воинском формировании есть разведка. Наверняка российские разведчики пересекают афганскую границу и ведут там изыскательные работы, — отметил Кабулов. — Мы вступаем на скользкую почву, наверное.- Зачем российским военным подкупать талибов, чтобы они убивали американцев? Ведь на самом деле талибы являются в таком случае угрозой для российских военных в Таджикистане.- Незачем абсолютно, вы правы, и я попытаюсь объяснить логику.Здесь, впрочем, сразу добавим мнение политолога Федора Лукьянова, председателя президиума СВОП. "Что касается Афганистана, мне кажется, в Соединенных Штатах давно уже сформировался такой негласный консенсус, что это абсолютно гиблое дело", — сказал Лукьянов.Главные враги – талибы, контактов с которыми в Москве и не скрывают. Слово – парламентарию Константину Косачеву, председателю Комитета Совета Федерации РФ по международным делам.- С талибами можно иметь дело?- С талибами нужно иметь дело, — уверен Косачев.- Нужно потому, что талибы — враги Америки, а теперь пришла ее очередь проиграть свою войну в Афганистане?- Да нет. Собственно, это сами американцы и пошли на то, чтобы не просто установить контакт с талибами, а совсем недавно прилюдно заключить с ними соглашение: вы больше не стреляете, а мы выводим войска.- Полтора года назад они нам предложили (мы не напрашивались, они нам предложили сотрудничать) ради того, что они выводят войска, — отметил Замир Кабулов.- Американцы предложили?- Да, предложили: "Будем сотрудничать?" Мы сказали: "Будем, давайте". Но раз все уже решено, они уходят, зачем нам тратить деньги на то, чтобы убивать гипотетически американских солдат, когда они и так уходят?Но что сейчас слышит про Афганистан американский обыватель?- Логика всех обвинений, которые выдвигают в адрес России уже довольно давно, исходит из одной аксиомы, что у России, конкретно у Путина, есть одна великая цель — нанести максимальный урон Америке любой ценой, в любой точке во что бы то ни стало, — сказал Федор Лукьянов.Но спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси вновь соединяет Россию и Путина с Трампом. "Мы должны наложить санкции на Россию. И мы должны сделать это прямо сейчас! Президент США — наш главнокомандующий. Он должен уметь принимать решения, которые непосредственно влияют на безопасность нашей страны. А чтобы это сделать, он должен обладать информацией. То, что он проигнорировал такую важную информацию во время одного из брифингов, — это нарушение должностных обязанностей", — заявила Пелоси.- Публикация The New York Times выглядит как очень хорошо придуманный политический ход, но политически внутренний. Потому что картинка — злобный иностранный диктатор, враг Америки подкупает бандитов убивать американских солдат-героев, а при этом Верховный главнокомандующий плевать на все это хотел и делает вид, что это не происходит, — она прекрасна для избирательной кампании. Собственно, мы видим, что это уже раскручивается, — подчеркнул Федор Лукьянов.Уж извините за такие подробности про даму, но Нэнси Пелоси — 80 лет. Она прекрасно выглядит, но безобразно провела попытку импичмента. Для нее нынешняя история — фол последней надежды, считает Андрей Безруков. "Она такой динозавр, который видит метеорит летящий и понимает, что осталось недолго", — сказал он.- В Америке бушует холодная гражданская война И по мере продвижения к выборам в ней будут задействованы самые неприглядные средства, — считает, в свою очередь, Лукьянов.Дипломат Кабулов полагает, что такие, как Пелоси, даже не понимают, на чью еще мельницу льют воду.- Эти бесчисленные откаты от проектов, которые там были. Эти участия тех же замечательных американских разведчиков, которые наших обвиняют в чем-то, в наркотрафике. У них самолеты из Кандагара, из Баграма летают без проверки куда угодно — в Германию, в Румынию. Такой бизнес. Каждый афганец расскажет, даже ленивый готов на эту тему поговорить. Это секрет Полишинеля, которая всем уже оскомину набила, все воспринимают это как данность, — пояснил Кабулов.- Американцы вот уже без малого 20 лет обросли там всевозможными связями, в том числе и теневыми, — рассказал Константин Косачев.- Уходя вот на таких условиях, США капитулируют. То есть они признают, что война эта была, что называется, ни о чем. Хорошо, что они это в итоге признали. Но, конечно, в этой обстановке использовать эту тему еще и как политическое оружие против кого-то немножко неприлично, — считает Федор Лукьянов.Но опять же что там в Афганистане делают даже и свои люди, в Америке мало кто разбирается. А то, что сейчас делается вокруг Афганистана, американист Безруков считает классической информационно-политической операцией. С продолжением.- Я думаю, что они предъявят что-то. Наверняка они скажут, что эти деньги привозились оттуда. Это несложно организовать. Мало ли кто в Афганистан завез, откуда из России какие-то доллары. И наверняка могут быть какие-то фотографии этого человека в Москве с кем-то, кого будут называть тем-то и тем-то. Это части, которые наверняка, если их запланировали, их сделали, — уверен Безруков.При этом еще раз: все происходит на фоне того, что американцы из Афганистана собираются уходить. И что если после этого в регионе возникнет такой же вакуум, как в 90-е?- Уйдут американцы?- Да, — сказал Замир Кабулов.- Талибы вернутся к власти?- Талибы вернутся к власти как часть коалиционного правительства.- Как с Наджибуллой?- Я не говорю, что все талибы белые и пушистые, абсолютно нет. Там есть серьезный сегмент радикалов, у них есть своя логика: "Чего нам договариваться с этими марионетками, когда мы вот сейчас еще поднажмем, мы еще пару лет повоюем, американцы сбегут, мы все возьмем сразу, а не часть?" Есть такие. Но благоразумная часть, в том числе в руководстве, которое навоевалось, понимает, что если они попытаются сделать, тогда против них будут все, включая нас.- Мы должны быть готовы к любым вариантам развития событий, в том числе и к силовым, — считает Константин Косачев.Теракты 11 сентября 2001-го стали прологом к тому, чтобы Россия оказала еще какую помощь Америке в свержении талибов, которых подозревали в покровительстве бен Ладену. Но на кого американцам будет опереться при возможном следующем кризисе после того, что они, пусть решая и свои внутренние задачи, вытворяют на российском направлении теперь?- Вообще так жалко это слушать, потому что так хотелось думать, что в Америке демократия. А что-то как-то не очень похоже, — отметил Андрей Безруков.- Что же делать?- Самый тяжелый вопрос, а как вообще иметь дело с государством, которое таким образом инвентаризирует международные отношения в сугубо собственных целях?.. – признался Федор Лукьянов.