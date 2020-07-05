Как стало известно ТАСС, осложнения именно после коронавируса накануне погубили уважаемого во всем мире бойца и тренера, отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова. 4 июля в ночи состоялось прощание.

Как стало известно ТАСС, осложнения именно после коронавируса накануне погубили уважаемого во всем мире бойца и тренера, отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова. 4 июля в ночи состоялось прощание.Из-за сложной эпидемиологической ситуации в республике семье Нурмагомедовых пришлось записать обращение с призывом к людям не приходить на прощание. Вот эта улица, она практически пустая, хотя желающих были сотни, а может, тысячи, что неудивительно: для родного Сильди и Кироваула, где Абдулманап Нурмагомедов похоронен, он был и останется поистине культовой личностью.Еле сдерживаемые слезы радости и стали главным символом того невероятного триумфа. Именно поэтому, едва победив в престижнейшей бойцовской организации, Хабиб Нурмагомедов обращается из-за океана сразу к отцу. И именно поэтому отдает ему же каждый пояс чемпиона."Я не знаю, как мне удалось всего этого добиться: Благодарю, во-первых, Всевышнего и отца", — сказал тогда Хабиб.Он всегда был рядом: с детства, когда заниматься с детьми приходилось в полуразрушенном зале, и до последней защиты титула UFC. И не только с Хабибом. Рекордсмен России, самый успешный тренер по боевому самбо, воспитавший 18 чемпионов мира. О патриотизме он не только говорил, но и доказывал на деле. Именно за это Абдулманапа Нурмагомедова и уважали на всех уровнях, а с победами поздравлял лично президент.И дело ведь не только в Хабибе. Годы тренерской работы с молодежью посвящены тому, чтобы в целом изменить образ спортсмена 90-х, — не хулигана, а человека образованного. Школа — на первом месте, говорил Нурмагомедов-старший почти в каждом интервью: "Я всегда был строг к ученикам. Высший результат, он стоит нервов, он стоит крови, он стоит всего, но надо держаться".Верный своим принципам, он и сам держался до конца. На протяжении двух месяцев, пока врачи бились за жизнь. Слова соболезнования, как и слова поддержки все это время доносятся со всего мира: друзья, коллеги и спортсмены, даже те, на провокации которых Абдулманап Нурмагомедов не поддавался. Чего стоит приглашение в Дагестан Конора Макгрегора — авторитет прославленного тренера очевиден."Я считаю, этот мир через окно, где я родился, эта история меня будут устраивать. Я знаю, что я смертный, все отхватить я не смогу, но то, что сделал я для истории малой родины, России, и всего мира смешанных единоборств, я считаю, что сполна отдал себя. И мои воспитанники показали это", — признавался заслуженный тренер России.Таким его и запомнят — мудрым и сильным. Слова соболезнования семье и лично Хабибу в телефонном разговоре выразил президент России Владимир Путин, отметив неоценимый вклад Абдулманапа Нурмагомедова в мировой спорт. Профессионал, которого будет не хватать, убежден Рамзан Кадыров, приехавший поддержать чемпиона, и дело которого должны продолжить воспитанники. Именно они в узком кругу родных и близких проводили своего прославленного тренера в последний путь.