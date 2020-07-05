Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от руководства Одессы убрать с берега потерпевшее крушение судно Делфи.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от руководства Одессы убрать с берега потерпевшее крушение судно "Делфи". Как сообщил в субботу Офис президента Украины. работы должны быть завершены до 20 июля с соблюдением норм экологической безопасности."У людей пляжный период, отпуск, а мы с ноября показываем, что импотентная власть. Не важно, каким способом, но эту махину надо убрать", — заявил Зеленский.Впрочем, Зеленский согласен продлить срок работ на аварийном танкере, если сотрудники чрезвычайного ведомства столкнутся с трудностями.В июне из танкера вытекло топливо. Как сообщил глава экологической инспекции Украины Андрей Малевный, уровень допустимой концентрации нефтепродуктов превышен в 16,4 раза. По факту разлива горючего возбуждено уголовное дело.Танкер "Делфи" в ноябре 2019 года сорвало с якоря в Молдавии и отнесло к Одессе. Сильный шторм посадил судно на мель​​​. В морском агентстве Молдавии заявили, что "Делфи" был лишен права ходить под флагом республики.