Юбилей ГАИ. 3 июля отмечается День Государственной инспекции безопасности дорожного движения. В этом году исполняется 85 лет со дня создания российской ГИБДД. С какими показателями дорожные

Юбилей ГАИ. 3 июля отмечается День Государственной инспекции безопасности дорожного движения. В этом году исполняется 85 лет со дня создания российской ГИБДД. С какими показателями дорожные полицейские региона подходят к этой дате. Что волнует инспекторов сегодня, какие актуальные проблемы и победы. На эту тему общаемся с заместителем начальника отдела УГИБДД Владимирской области Олегом Лапшиным.