Партия Новые люди готова к борьбе за депутатские мандаты. В воскресенье, 4 июля, в Москве состоялся третий съезд политсилы. Партия выдвинула федеральный список кандидатов для предстоящего голосования.

Партия "Новые люди" готова к борьбе за депутатские мандаты. В воскресенье, 4 июля, в Москве состоялся третий съезд политсилы. Партия выдвинула федеральный список кандидатов для предстоящего голосования.В общефедеральный список вошли лидер партии, известный бизнесмен и основатель компании Faberlic Алексей Нечаев и его советник, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Кроме того, определились 239 кандидатов по 37 территориальным группам, по одномандатным округам "Новые люди" выдвинули 215 человек.Предстоящие выборы будут сложными, но конкурентными, считает Нечаев. "Новые люди" переходят к совершенно новому для себя этапу политической борьбы, констатировал он.Но партия ничего не боится и очень быстро всему учится, отметил Нечаев. У политсилы уже есть успешный опыт политической борьбы: на втором съезде в прошлом году "Новые люди" выдвинули кандидатов в региональные законодательные собрания и городские думы."Мы провели очень мощные кампании и в четырех регионах прошли в заксобрания”, – напомнил глава партии.Благодаря прошлогоднему успешному опыту "Новые люди" открыли отделения в более чем 75 регионах. Говоря о масштабе партии, Нечаев отметил, что сейчас у политсилы уже свыше 600 избирательных штабов по всей стране.Кроме того, к "Новым людям" присоединились десятки тысячи активистов из разных уголков России. Они готовы провести избирательную кампанию на высоком уровне, заверил Нечаев."Новые люди" – партия принципиально нового типа для России. Она не прячется от людей, а идет к ним, подчеркнул глава политсилы."Наши кандидаты – это очень профессиональные люди. Они не только что-то уже сделали в прошлом для себя и своей семьи, они также делают многое для регионов, в которых живут", – сказал Нечаев.Одним из лидеров общефедерального списка партии стала Сардана Авксентьева – бывший народный мэр Якутска. На своем посту она приняла ряд нетипичных для нашей страны, но тепло встреченных местными жителями инициатив: отказалась от дорогих автомобилей для чиновников – сэкономленные деньги пошли на выплату долгов муниципальных предприятий и организацию работы социального такси, напрямую общалась с людьми, сама читала их личные сообщения в социальных сетях.Авксентьева уверена: "Новые люди" помогут гражданам вернуть прямой равноправный диалог с властью. Она назвала современных российских чиновников "космонавтами", которые смотрят на народ через "иллюминатор" дорогих автомобилей."Мы с вами должны стать катализаторами решения всех проблем людей. Власть должна быть скромной, власть должна быть уважительной по отношению к своему народу. У нас с вами получится оправдать доверие людей", – обратилась Авксентьева к участникам съезда.Региональные списки «Новых людей» возглавляют узнаваемые и пользующиеся доверием люди, достигшие успеха на своем поприще. Так, московских партийцев на думские выборы поведет предприниматель, общественный и государственный деятель Сангаджи Тарбаев.Хорошего результата на предстоящих выборах добьется партия, которая выстроит нормальный диалог с избирателями и вызовет у них доверие, сказал он.“Я уверен, что "Новые люди" пройдут в Государственную Думу на этих выборах”, – заявил Тарбаев.В парламенте он собирается заниматься темами, в которых считает себя экспертом. "Межнациональные отношения, медийная сфера и молодежная политика", – перечислил Тарбаев.Помимо общефедеральной кампании, "Новые люди" будут участвовать в выборах депутатов более чем 30 региональных законодательных собраний и шести горсоветов. Поборются партийцы и за губернаторские посты: в Хабаровском крае "Новых людей" будет представлять журналист Владимир Чернышов, в Ульяновской области – предприниматель Светлана Горева."Новые люди" становятся все более узнаваемой политической силой. Телеведущая Юлия Барановская призналась, что политсила привлекла ее своими делами."Партия помогает решать проблемы простых граждан, такое отношение к людям очень подкупает", – поделилась она.Барановская рассказала, что подписала заявление о вступлении в партию, но участвовать в думских выборах как кандидат не будет. Считает, что каждый должен заниматься своим делом. Она уверена: выиграть "Новым людям" помогут их искренность, поступки и близость к народу