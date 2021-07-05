В столице состоялось торжественное мероприятие, посвященное 85-летию со дня создания Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации...

В столице состоялось торжественное мероприятие, посвященное 85-летию со дня создания Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.В мероприятии приняли участие начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов, начальник Управления ГИБДД генерал-майор полиции Александр Быков и заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.В рамках мероприятия по поручению Правительства Москвы заместитель Мэра по вопросам транспорта передал столичному Управлению ГИБДД 30 новых автомобилей для сдачи экзаменов на право управления транспортным средством.Торжественное вручение ключей от новых служебных автомобилей, вручение благодарностей Мэра Москвы и почетных грамот Правительства Москвы состоялось на территории 1-го батальона ДПС 2-го специализированного полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве.«Благодарим Правительство Москвы за вклад в безопасность дорожного движения. Мы постоянно улучшаем качество оказания государственных услуг. Благодаря новым транспортным средствам сотрудникам ГИБДД будет легче нести службу» - отметил генерал-лейтенант полиции Олег Баранов.До настоящего времени в автопарке экзаменационных подразделений московского ГИБДД автомобили, оснащенные автоматической коробкой передач, отсутствовали. Теперь ежемесячно в городе Москве на данных автомобилях смогут сдавать экзамены около 15 тысяч человек. Это позволит сократить время ожидания в очереди на сдачу экзаменов и повысить качество предоставляемых государственных услуг.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве