Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообщался с журналистом телеканала Россия 1 Владимиром Соловьевым.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообщался с журналистом телеканала "Россия 1" Владимиром Соловьевым.В студии передачи "Москва. Кремль. Путин" Владимир Соловьев спросил Дмитрия Пескова, чего не видят зрители прямой линии Владимира Путина. Пресс-секретарь президента ответил, что народ не видит реакции главы государства на вопросы, которые ему задают во время эфира.Песков отметил, что даже приближенные к Путину люди зачастую не знают, какие поручения он дает после прямой линии. По словам представителя Кремля, российский лидер, пообщавшись с жителями страны, начинает звонить профильным министрам, чтобы те искали пути решения.Напомним, прямая линия Путина состоялась на прошлой неделе, 30 июня. Глава государства отвечал на вопросы граждан и выслушивал проблемы, которые их волнуют. Например, Владимир Владимирович говорил о вакцинации от коронавируса, ценах на услуги ЖКХ, пенсиях, телефонных мошенниках и на другие, не менее важные темы.Ранее "Дни.ру" , что Владимир Путин положительно оценил прямую линию. Дмитрий Песков отметил, что президент России отдал все необходимые распоряжения. После эфира готовился перечень поручений главы государства, сообщил представитель Кремля.