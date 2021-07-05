Депутат Госдумы Константин Затулин рассказал о стремлении Запада ослабить Россию за счет провокаций

Депутат Госдумы Константин Затулин рассказал о стремлении Запада ослабить Россию за счет провокацийПервый зампред комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ Константин Затулин отметил стремление Соединенных Штатов и их западных партнеров ослабить позиции нашей страны, чтобы вместо внутренних вопросов властям приходилось переключаться на международные проблемы. По мнению депутата, НАТО испытывает Россию на прочность за счет провокаций.Яркое подтверждение данной позиции – учения Sea Breeze, которые северо-атлантический альянс проводит совместно с Украиной. В интервью порталу "ПолитНавигатор" Затулин напомнил о грубом нарушении со стороны британского эсминца Defender. Напомним, военный корабль вторгся в российскую акваторию Черного моря и на три километра приблизился к Крыму. Ранее "" сообщали, что Россия пригрозила ударить по цели в случае повторения инцидента.По мнению депутата, военно-политический блок стремится повысить уровень напряженности в регионе. Однако он не считает, что НАТО планирует начать новую войну с Россией – скорее хочет перевести внимание нашей страны из экономической сферы в область международной безопасности. Для этого, как отметил Затулин, разворачиваются события в Черном море. "Это означает, что нас испытывают на прочность", – уверен парламентарий.Меж тем, по мнению политика, сейчас будет глупо проводить жесткие ответные меры. Он отметил, что необходима адекватная реакция на поведение НАТО. "Тренировать патриотизм можно другими способами", – подчеркнул Затулин.