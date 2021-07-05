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<a href="https://33live.ru/novosti/05-07-2021-dezhurnaya-chast-samye-yarkie-proisshestviya-nedeli-vo-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Дежурная часть: самые яркие происшествия недели во Владимирской области</a> - Вести Дежурная часть. Во Владимирской области разыскивают маньяка. В Александрове накрыли крупную нарко-лабораторию, а в Юрьевце случился потоп. Об этом и многом другом расскажет мой коллега Артём Яковенко.