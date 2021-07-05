У мальчика агрессивная злокачественная опухоль. Вера Куликова продолжит.

У мальчика агрессивная злокачественная опухоль. Вера Куликова продолжит.Тихий, спокойный мальчик. Ашот Ераносян любит строить из лего. Города, машины, порты, машины.- Хочешь научиться кататься на машине ?- А я катаюсь на машине!- На самой настоящей? На папиной?- Да!- Тебя папа научил.- Да- Кем мечтаешь стать?- Папиным помощником.Когда рядом папа и мама, Ашот забывает о болезни. Последнее время семья Ераносян буквально живет в НМИЦ онкологии имени Блохина в Москве. В свои 12 мальчик перенес три операции, прошел курсы химио и лучевой терапии! У него очень редкое заболевание- миксоидная липосаркома грудной клетки.Рустам Ераносян, папа Ашота:- До болезни, что обнаружили в спортзал ходили вместе с ним, занимались спортом. У нас есть места. На стадион ходили с ним. Ну гуляли там, на машинах ездили. Мне он помогал.Болезнь ребенка изменила жизнь всей семьи. Опухоль у мальчика злокачественная. Агрессивная.Врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии нашли как помочь Ашоту Ераносяну. Ему назначена иммунотерапия противоопухолевым лекарственным препаратом, моноклональным антителом, опдиво (ниволумаб). Ее уже начали проводить, но в отделении препарата больше нет. Государство его не оплатит. Лекарство мальчику нужно, чтобы он жил!Лусине Аракелян, мама Ашота:- Помогите, пожалуйста. Потому что ребенку это очень важно для его жизни!Стоимость препарата 863 780 рублей. Таких денег в семье нет. Кроме Ашота у родителей еще две дочки. Работает только папа.Помочь собрать эту сумму просим телезрителей ГТРК «Владимир».Помочь Ашоту просто, отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «ДЕТИ». Стоимость одного сообщения – 75 руб. Перевести пожертвования можно и другими способами – все они на сайте Русфонда. Владельцы Айфонов и телефонов на платформе Андроид могут перевести пожертвование через мобильное приложение. У Ашота Ераносяна есть мечта. Он хочет снова увидеть Арарат и поехать к любимой бабушке в Армению. Давайте поможем ее осуществить. Вера Куликова, Александр Чунаев, Вести-Владимир.Для помощи Ашоту отправьте СМС на номер 5542 со словом "ДЕТИ"