Члены партии Единая Россия предложили внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Члены партии "Единая Россия" предложили внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях.Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и его первый заместитель Ирина Рукавишникова считают, что необходимо ввести единые требования к автоматическим дорожным фото– и видеокамерам и правилам их применения. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности положительно высказалась об этой инициативе.Турчак отметил, что сейчас камеры фиксируют нарушения правил дорожного движения (ПДД) автоматически, после чего штраф назначается в упрощенном порядке – в электронном виде через портал "Госуслуги". Однако такие меры, как показывает практика, зачастую дают сбои. "Люди часто оспаривают штрафы, потому что зафиксированные нарушения не соответствуют действительности", – рассказал вице-спикерСовфеда.Новый законопроект поможет навести порядок при расстановке камер на дорогах, а также сделает прозрачным процедуру выставления штрафов, считают авторы инициативы. Документ уже внесен в Госдуму.Стоит отметить, что члены "Единой России" еще в 2019 году предлагали установить четкий порядок определения мест для размещения камер фото– и видеофиксации на дорогах на законодательном уровне. По мнению депутатов, система фиксаций нарушений, которая действует по сей день, не защищена от превращения ее в инструмент зарабатывания денег.