1 июля в сети Интернет начал свою работу официальный сайт ГБУ ВО «Экорегион». Теперь каждый в свободном доступе сможет ознакомиться с деятельностью учреждения, окунуться в новостную ленту ..

1 июля в сети Интернет начал свою работу официальный сайт ГБУ ВО «Экорегион».Теперь каждый в свободном доступе сможет ознакомиться с деятельностью учреждения, окунуться в новостную ленту событий, найти необходимую для себя информацию.Сайт разработан и создан с учетом специфики деятельности учреждения, на нем собрана и размещена максимально полезная информация, которая может понадобиться посетителям и пользователям сайта.Простой и понятный интерфейс поможет гостям с легкостью найти необходимую информацию о деятельности учреждения, ознакомится с нормативно-правовыми документами, получить актуальные данные и иную справочную информацию.Благодаря современным решениям и специально разработанному функционалу сайта была предусмотрена и реализована возможность сдать отчет «Региональный кадастр отходов» в электронном виде, с помощью CRM формы. Для этого разработан целый раздел «Региональный кадастр отходов (РКО)», в котором собрана вся нормативная документация, представлена актуальная форма отчета, подробная инструкция по работе с CRM формой и заполнению формы в электронном виде.Сайт доступен по адресу - https://ecoreg33.ru, так же предусмотрена мобильная версия, которая адаптирована под любое разрешение экрана, и открывается на все возможных мобильных устройствах.Вся размещенная информация будет пополняться и обновляться в процессе деятельности учреждения путем создания новых рубрик, что бы сайт становился более информативным и удобным в использовании.