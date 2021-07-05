Работы Владимира Меньшова входят в золотую коллекцию советских фильмов.

Работы Владимира Меньшова входят в золотую коллекцию советских фильмов.Режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни. Знаменитостине стало 5 июля. Как сообщили в "Мосфильме", кинематографист умер "от последствий коронавируснойинфекции".Незадолго до кончины Владимира Валентиновича поместилив одну из московских больниц. У кинематографиста диагностировали вирусную пневмонию.Тогда сообщалось, что недуг протекает в легкой форме. К сожалению, организм знаменитости не выдержал столкновения с коварной заразой.Владимир Меньшов окончил актерский факультет школы-студииМХАТ, а также аспирантуру при кафедре режиссуры воВГИКе. Первую роль в кино Владимир Валентинович получил только в 31 год – в короткометражнойленте "Счастливый Кукушкин". Через шесть лет после выхода этой картинына экраны состоялся дебют Меньшова как режиссера – он представил на судобщественности фильм "Розыгрыш". Драма, повествующая о жизни учащихсяшколы, очень полюбилась зрителям и принесла его создателю престижнуюгосударственную премию.В 1979 году свет увидела еще одна картина Владимира Меньшова"Москва слезам не верит". Историю трех девушек из провинции,покоряющих столицу, полюбили не только в СССР, но и за рубежом. Лента получилапремию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Главную роль в ленте "Москва слезам не верит" сыграла актрисаВера Алентова – жена Владимира Меньшова.Еще одной заметной киноработой Владимира Валентиновича являетсясоветская лирическая комедия 1984 года "Любовь и голуби". Через годпосле премьеры картина с Александром Михайловым, Ниной Дорошиной и ЛюдмилойГурченко в главных ролях удостоилась премии "Золотая ладья" наМеждународном кинофестивале в Торремолиносе. "Любовь и голуби" – это по-настоящему народная картина, цитаты из которой давно стали крылатыми.В 1995 году Владимир Меньшов снял комедию-фарс "Ширли-мырли".Зрители приняли ленту на ура, однако критики встретили ее довольно прохладно. Вглавных ролях кинематографист снял малоизвестного тогда Валерия Гаркалина илюбимую супругу Веру Алентову. Меньшов признавался, что очень хотел сделать фильмо перестройке, отразить на экране обстановку, царившую в распавшейся стране. "Ширли-мырли"– первая работа, которой режиссер заинтересовался после выхода картины"Любовь и голуби".Фильм 2000 года "Зависть богов" – еще одна резонанснаякиноработа Владимира Меньшова. Лента разделила общественность на два лагеря –одни хвалили фильм, другие ругали на чем свет стоит. Главная претензиянедовольных картиной – откровенные сцены с участием Веры Алентовой. 57-летняя актрисапредставала перед камерой в чем мать родила.