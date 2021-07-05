Работы Владимира Меньшова входят в золотую коллекцию советских фильмов.
Работы Владимира Меньшова входят в золотую коллекцию советских фильмов.
Режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни. Знаменитости
не стало 5 июля. Как сообщили в "Мосфильме", кинематографист умер "от последствий коронавирусной
инфекции".
Незадолго до кончины Владимира Валентиновича поместили
в одну из московских больниц. У кинематографиста диагностировали вирусную пневмонию.
Тогда сообщалось, что недуг протекает в легкой форме. К сожалению, организм знаменитости не выдержал столкновения с коварной заразой.
Владимир Меньшов окончил актерский факультет школы-студии
МХАТ, а также аспирантуру при кафедре режиссуры во
ВГИКе. Первую роль в кино Владимир Валентинович получил только в 31 год – в короткометражной
ленте "Счастливый Кукушкин". Через шесть лет после выхода этой картины
на экраны состоялся дебют Меньшова как режиссера – он представил на суд
общественности фильм "Розыгрыш". Драма, повествующая о жизни учащихся
школы, очень полюбилась зрителям и принесла его создателю престижную
государственную премию.
В 1979 году свет увидела еще одна картина Владимира Меньшова
"Москва слезам не верит". Историю трех девушек из провинции,
покоряющих столицу, полюбили не только в СССР, но и за рубежом. Лента получила
премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Главную роль в ленте "Москва слезам не верит" сыграла актриса
Вера Алентова – жена Владимира Меньшова.
Еще одной заметной киноработой Владимира Валентиновича является
советская лирическая комедия 1984 года "Любовь и голуби". Через год
после премьеры картина с Александром Михайловым, Ниной Дорошиной и Людмилой
Гурченко в главных ролях удостоилась премии "Золотая ладья" на
Международном кинофестивале в Торремолиносе. "Любовь и голуби" – это по-настоящему народная картина, цитаты из которой давно стали крылатыми.
В 1995 году Владимир Меньшов снял комедию-фарс "Ширли-мырли".
Зрители приняли ленту на ура, однако критики встретили ее довольно прохладно. В
главных ролях кинематографист снял малоизвестного тогда Валерия Гаркалина и
любимую супругу Веру Алентову. Меньшов признавался, что очень хотел сделать фильм
о перестройке, отразить на экране обстановку, царившую в распавшейся стране. "Ширли-мырли"
– первая работа, которой режиссер заинтересовался после выхода картины
"Любовь и голуби".
Фильм 2000 года "Зависть богов" – еще одна резонансная
киноработа Владимира Меньшова. Лента разделила общественность на два лагеря –
одни хвалили фильм, другие ругали на чем свет стоит. Главная претензия
недовольных картиной – откровенные сцены с участием Веры Алентовой. 57-летняя актриса
представала перед камерой в чем мать родила.