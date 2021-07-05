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<a href="https://33live.ru/novosti/05-07-2021-itogi-nedeli-s-mchs-po-vladimirskoj-oblasti-vybran-luchshij-pozharnyj.html" target="_blank">Итоги недели с МЧС по Владимирской области: выбран лучший пожарный</a> - Обстановка на водоемах, масштабные учения на Оке, выборы лучшего пожарного - об этих и других событиях обзор руководителя пресс-службы регионального управления МЧС России Екатерины Мищенко.