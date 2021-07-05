Часть из них перенесут на более поздний срок.

Из-за коронавируса во Владимирской области под вопросом остаётся проведение массовых спортивных мероприятий, намеченных на июль и август. Среди них: День физкультурника, фестиваль пляжных видов спорта в Гусь-Хрустальном, а также полумарафон.«Ситуация осложняется. Мы не можем рисковать здоровьем людей. Порядка 80% состязаний будет отменено или перенесено. Отборочные соревнования мы планируем провести. Ведётся большая агитационная кампания по вакцинации спортсменов. Я сам привился», - рассказал директор департамента физкультуры и спорта Алексей Сипач во время своей пресс-конференции.Напомним, что из-за третьей волны ковида в Муроме празднование Дня семьи, любви и верности. Во Владимире не состоялся День молодёжи. В Суздале на полтора месяца перенесли музыкальный фестиваль пианиста Дениса Мацуева.