Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 37 328 человек.

Во Владимирской области на 5 июля подтверждено 237 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 63 горожан. Ещё 22 жителя подхватили опасную инфекцию в Муромском, 21 - в Гусь-Хрустальном, 20 - в Ковровском, 14 - в Вязниковском, 12 - в Юрьев-Польском, 11 - Петушинском районах. По 9 заболевших выявлено в Меленковском, Кольчугинском и Суздальском районах. По 7 новых инфицированных прибавилось в Александровском, Собинском, Камешковском и Гороховецком районах. У пятерых диагноз подтвердился в Киржачском, Судогодском и Селивановском районе, четыре случая зафиксировано в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 37 328 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 8615 случаев во Владимире, 4479 - в Гусь-Хрустальном районе, 4120 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.