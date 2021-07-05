Павел Латушко заявил, что под руководством сына Александра Лукашенко белорусские спецслужбы готовят спецоперацию против Евросоюза

Павел Латушко заявил, что под руководством сына Александра Лукашенко белорусские спецслужбы готовят спецоперацию против ЕвросоюзаБывший белорусский министр и дипломат Павел Латушко, перешедший в лагерь оппозиции летом 2020 года, раскрыл планы властей республики по атаке на страны Евросоюза. На своем ютуб-канале политик заявил, что спецоперацию против ЕС поручено курировать старшему сыну президента Лукашенко Виктору.Напомним, генерал-майор запаса Виктор Лукашенко с февраля текущего года возглавляет Национальный олимпийский комитет Белоруссии. До этого он занимал должность советника президента РБ по национальной безопасности.Латушко рассказал о недавнем инциденте на литовской границе, во время которого пограничникам пришлось применить слезоточивый газ и сделать предупредительные выстрелы, чтобы остановить нарушителей, направляющихся со стороны Белоруссии. Оппозиционер заявил, что в Литву организованно направлено уже около тысячи нелегальных мигрантов.По мнению политика, данная "провокация" является спецоперацией, подготовленной КГБ РБ под руководством президента Лукашенко. Он также отметил, что глава государства лично поручил сыну Виктору курировать эту операцию. Латушко считает, что белорусские власти используют в своих целях граждан стран Ближнего Востока:"В Ираке организовывается группа граждан Ирака и других государств Ближнего Востока, которые перебрасываются самолетами иракских авиалиний в аэропорт Минска".Он отметил, что прилетевшие иностранцы вне очереди получают туристические визы на основании путевок в курортные предприятия, подчиненные Управлению делами президента РБ. Они размещаются в отелях до тех пор, пока не будут отправлены к границе с Литвой, отметил политик.Латушко подчеркнул, что операцию с "туристами" осуществляет белорусская пограничная спецслужба ОСАМ, где ранее служил Виктор Лукашенко. Он также заявил, что в это время пограничники Белоруссии условно открывают госграницу с Литвой, освобождая некоторые посты на самых уязвимых участках линии соприкосновения двух стран."Нелегальные мигранты организованно могут перейти на территорию Литвы и запросить статус беженца", – отметил Павел Латушко.