Московский кредитный банк продолжит расширять присутствие на региональных рынках и развивать новые каналы продаж. О планах развития клиентской базы рассказал первый заместитель председателя правления МКБ Михаил Полунин.

Московский кредитный банк продолжит расширять присутствие на региональных рынках и развивать новые каналы продаж. О планах развития клиентской базы рассказал первый заместитель председателя правления МКБ Михаил Полунин.Планы развития банка основаны на сбалансированной модели. Она включает в себя развитие цифровых каналов и приложений, а также точечные открытия в крупных городах и сделки, поделился Полунин.Он напомнил, что в рамках этой стратегии в конце прошлого и начале текущего года Московский кредитный банк запусти новое направление – МКБ Инвестиции, приобрел банк "Кольцо Урала", перезапустил в обновленном цифровом формате предложения для малого и среднего бизнеса на базе дочернего банка.МКБ планирует развивать базу за счет притока региональных клиентов и посредством новых каналов продаж. "Например, банк рассматривает различные модели в части так называемой легкой розницы", – уточнил Полунин.Ранее банк запустил новый финансовый продукт – . Это паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых управлений под управлением "МКБ Инвестиции".Фонд будет инвестировать в акции в соответствии с индексом MDIVTR (Индекс Дивидендных Акций). Он представляет индекс полной доходности акций и депозитарных расписок двадцати компаний с наибольшей дивидендной доходностью, включенных в индекс Мосбиржи.МКБ входит в утвержденный ЦБ перечень системно значимых кредитных организаций и первую тройку частных банков по объему активов. МКБ предоставляет полный объем услуг для юридических и физических лиц.