По словам аналитиков, мировой кризис начала 2020 года, вызванный пандемией коронавируса, заметно сказался на доходах российских граждан. Однако негативные эффекты были частично скомпенсированы господдержкой.

Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономный округа, а также Москва возглавили рейтинг российских регионов по уровню доходов населения. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости.Так, российская столица, занявшая третье место, отстает от лидера по анализируемому показателю фактически на треть."Далее в рейтинге располагаются: Чукотский автономный округ, показавший самый значительный прирост за прошедший год, а также Магаданская область, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра ", – говорится в исследовании.В первую десятку также вошли Санкт-Петербург, Мурманская область и Подмосковье. Специалисты при составлении рейтинга учитывали показатели с 1 апреля 2020 года по 1 апреля текущего года.По словам экспертов, опрошенных в рамках исследования, реальные располагаемые денежные доходы граждан в прошедшем году сократились на 3,5%. При этом государство расширило поддержку населения, прежде всего, семей с детьми. Эти меры частично скомпенсировали негативные эффекты экономики, отмечают специалисты.