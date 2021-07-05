В Екатеринбурге проходит международная выставка ИННОПРОМ. На мероприятии был представлен рейтинг эффективности реализации промышленной политики в субъектах Российской Федерации. Сам рейтинг разбит на четыре блока.

В Екатеринбурге проходит международная выставка ИННОПРОМ. На мероприятии был представлен рейтинг эффективности реализации промышленной политики в субъектах Российской Федерации. Сам рейтинг разбит на четыре блока.Так, в первом блоке "Экономическое развитие регионов" представлены 30 субъектов страны. Владимирская область вошла в пятерку лидеров вместе с Кабардино-Балкарской Республикой, Курской, Вологодской, Нижегородской, Тамбовской, Пензенской областями, Республикой Бурятией и Москвой. Лидером первого блока и самым экономически развитым регионом стала Республика Алтай.По нормативно-правовой базе региона, региональных мерах государственной поддержки и институтам развития Владимирская губерния оказалась в конце списка, на 12 месте наряду с Москвой, Крымом и Бурятией.В блоке "Деловая активность региона, молодежная политика, промышленный туризм" Владимирская область стоит на пятом месте из шести.Таким образом, в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах Российской Федерации наш регион в первую десятку не попал.