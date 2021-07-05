В память о хирурге установили мемориальную доску. Во Владимире торжественно открыли табличку в честь врача Гавриила Даниловича Контора. Он возглавлял хирургическое отделение «Красного

В память о хирурге установили мемориальную доску. Во Владимире торжественно открыли табличку в честь врача Гавриила Даниловича Контора. Он возглавлял хирургическое отделение «Красного Креста» с 1920-х годов. Во время Великой Отечественной войны стал ведущим хирургом эвакогоспиталей Владимира. В 1943-м вернулся на должность заведующего отделения хирургии в “Красный Крест”, где проработал до самого конца своей жизни