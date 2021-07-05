Согласно справки об исследовании установлено, что документ является поддельным. Его стоимость злоумышленники оценили в 4100 рублей...

«Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в подделке медицинских документов», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Оперативники ОЭБиПК УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве в ходе проверочной закупки приобрели именной сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции с печатями городской поликлиники. Договорившись о сделке, оперативники встретились с мужчиной возле станции метро Партизанская, от которого получили конверт с находящейся в нем справкой о вакцинации. Гражданин пояснил, что работает курьером и за отдельную плату в 450 рублей доставляет заказы.Согласно справки об исследовании установлено, что документ является поддельным. Его стоимость злоумышленники оценили в 4100 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили организатора противоправного деяния - 30-летнего жителя столицы, который впоследствии был задержан на улице Сайкина.Дознанием ОМВД России по району Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление соучастников противоправной деятельности.Максимальное наказание, предусмотренного санкцией данной статьи – лишение свободы сроком до 2 лет.Сотрудники полиции напоминают, что в соответствии с законодательством уголовная ответственность предусмотрена не только за оборот и изготовление, но и за использование поддельных документов.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73