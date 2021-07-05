Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) стали первым государством в мире по числу вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты исследования специалистов ..

Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) стали первым государством в мире по числу вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты исследования специалистов Bloomberg.Эксперты отметили, что в настоящее время ОАЭ располагает 15,5 миллиона доз вакцин от коронавируса. Этого достаточно, чтобы сделать прививку 72,3% населения страны. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в России полный цикл вакцинации прошли около 16 миллионов человек, передаёт .